Роспотребнадзор повысил посещаемость массовых мероприятий при наличии QR-кодов

Роспотребнадзор повысил посещаемость массовых мероприятий при наличии QR-кодов
У всех посетителей должны быть QR-коды. Фото: pexels

Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий в закрытых помещениях до 70% при наличии у россиян QR-кодов.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. При этом решение о проведении массовых мероприятия принимается региональными властями.

Помимо посетителей, QR-кодом должны обладать граждане, участвующие в организации мероприятия, говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу 15 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга не исключает введения новых ограничений по ковиду в городе, если заболеваемость не снизится. Нужно получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе.

QR-коды коронавирусная пандемия Роспотребнадзор


 

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