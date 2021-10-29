Роспотребнадзор повысил посещаемость массовых мероприятий при наличии QR-кодов

Роспотребнадзор разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий в закрытых помещениях до 70% при наличии у россиян QR-кодов.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. При этом решение о проведении массовых мероприятия принимается региональными властями.
Помимо посетителей, QR-кодом должны обладать граждане, участвующие в организации мероприятия, говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу 15 ноября.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга не исключает введения новых ограничений по ковиду в городе, если заболеваемость не снизится. Нужно получить коллективный иммунитет, чтобы убрать ограничения в городе.