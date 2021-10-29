Спасатели предупредили об усилении ветра в Ленобласти 29 октября

Спасатели предупредили об усилении ветра в Ленобласти 29 октября
В Ленобласти ухудшится погода. Фото: flickr

Спасатели предупредили жителей Ленинградской области об усилении ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области.

В пятницу, 29 октября, в регионе ожидается усиление юго-западного ветра до 7-12 м/с. При этом в прибрежных районах его порывы будут достигать 15 м/с.

Спасатели отмечают, что из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу синоптики прогнозируют довольно теплую для октября погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

ГУ МЧС России по Ленобласти погода усиление ветра


 

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