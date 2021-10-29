На Аккуратова столкнулись автобус и легковушка

На Аккуратова столкнулись автобус и легковушка
Дорожный инцидент случился на улице Аккуратова. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобус и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на улице Аккуратова. В Сети опубликовано фото с места происшествия. Авария спровоцировала небольшую пробку.

«Автобус догнал легковушку на Аккуратова, в сторону переезда на Удельной. Объезд по встречке», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.

авария дтп приморский район


 

Новости партнеров
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Меркель оказалась ненастоящей немкой: экс-канцлер Германии отреагировала на унижение
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Аккуратова столкнулись автобус и легковушка
Комплексная забота: как застройщики Петербурга удовлетворяют спрос на ...
Электрички Петербурга будут ходить по измененному графику с 3 по 7 ноября
Названы новые серьезные последствия коронавируса
Дополнительные «Ласточки» запустят до Выборга и Тихвина в нерабочие дни
Ребенок пострадал при прорыве кипятка на Маршала Жукова
На Светлановском проспекте не смогли разъехаться две иномарки
На башни Петрикирхе вернули восстановленные циферблаты: фоторепортаж Gazeta.SPb