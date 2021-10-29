На Аккуратова столкнулись автобус и легковушка

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобус и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на улице Аккуратова. В Сети опубликовано фото с места происшествия. Авария спровоцировала небольшую пробку.

«Автобус догнал легковушку на Аккуратова, в сторону переезда на Удельной. Объезд по встречке», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг предпочел трамвайные пути вместо проезжей части на проспекте Испытателей.