В больнице остается один пострадавший в ДТП с двумя трамваями на Бухарестской

Из 16 госпитализированных после столкновения двух трамваев в Петербурге в больнице остается один человек.

Об этом сегодня сообщил городской комитет по здравоохранению. В больнице под присмотром врачей остался всего один пострадавший в результате аварии с трамваями. Остальных пострадавших после осмотра отпустили на домашнее лечение.

Напомним, два трамвая столкнулись на пересечении Бухарестской улицы утром 28 октября. В результате аварии пострадали 16 человек, все были госпитализированы. К делу привлекли правоохранителей: проверки проводят прокуратура и полиция. Инцидент произошел из-за того, что водителю одного из трамваев стало плохо с сердцем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на месте ДТП с трамваями на Бухарестской работают 12 бригад скорой помощи и сотрудники МЧС.