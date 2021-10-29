Голикова заявила об увеличении смертности в России за сентябрь

Голикова заявила об увеличении смертности в России за сентябрь
Татьяна Голикова прокомментировала показатели смертности от коронавируса. Фото: kremlin.ru

За сентябрь смертность в России увеличилась на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в стране из общего прироста более 100% приходится на смертность от коронавирусной инфекции.

Как сообщил ТАСС, Голикова отметила, что за период с января по сентябрь текущего года летальность возросла на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили рекордные 1 159 смертей от COVID. За все время пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 236 220 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве возросла детская смертность от коронавируса.

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