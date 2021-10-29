США признали российскую экономику рыночной

В случае непризнания России страной с рыночной экономикой, Россия могла понести потери в 100 миллионов долларов в год. Фото: https://pixabay.com

В случае непризнания России страной с рыночной экономикой, Россия могла понести потери в 100 миллионов долларов в год. Фото: https://pixabay.com

США признали Россию как страну с рыночной экономикой. Об этом рассказали в Минэкономразвития России.

Накануне минторговли США опубликовало документ, в котором признало отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса рыночной экономики у России. Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно, что это решение приняло ведомство США по результатам анализа, проводимого на основании заявления американских производителей удобрений, которые хотели лишить Россию статуса, который ей присвоили в 2002 году.

В случае непризнания России страной с рыночной экономикой, Россия могла понести потери в 100 миллионов долларов в год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США заявили о том, что правительство Китая заранее не знали о существовании ковида до тех пор, пока ученые Уханьского института вирусологии не выделили вирус после его официального признания.