США признали российскую экономику рыночной

США признали российскую экономику рыночной
В случае непризнания России страной с рыночной экономикой, Россия могла понести потери в 100 миллионов долларов в год. Фото: https://pixabay.com

США признали Россию как страну с рыночной экономикой. Об этом рассказали в Минэкономразвития России.

Накануне минторговли США опубликовало документ, в котором признало отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса рыночной экономики у России. Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно, что это решение приняло ведомство США по результатам анализа, проводимого на основании заявления американских производителей удобрений, которые хотели лишить Россию статуса, который ей присвоили в 2002 году.

В случае непризнания России страной с рыночной экономикой, Россия могла понести потери в 100 миллионов долларов в год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США заявили о том, что правительство Китая заранее не знали о существовании ковида до тех пор, пока ученые Уханьского института вирусологии не выделили вирус после его официального признания.

Минэкономразвития потери Россия рыночная экономика США


 

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