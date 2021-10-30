Попова рассказала о новом варианте «дельты» AY.4.2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в Росси появился новый вариант штамма ковида «дельта» AY.4.2.

Она отметила, что AY.4.2 не является новым штаммом, а всего лишь вариант уже всем известной «дельты». Всемирная организация здравоохранения оценила его как вариант, не требующий лишних волнений, однако там отметили, что его нужно изучать. Это обычная история развития любого вируса, обратила внимание Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

В России выявили пять случаев заражением AY.4.2. География разнообразна: Москва, Подмосковье, Казань и республика Татарстан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники придумали новый способ обмана жителей России. Так, они используют прививку от ковида в качестве предлога для проникновения в дом. Псевдодоктора приходят домой — в основном к пенсионерам — и предлагают им сделать вакцинацию от ковида на дому