Врачи предупредили о быстром поражении легких после первых симптомов коронавируса

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков рассказал, что через сколько дней после первых симптомов может начаться развитие тяжелой формы коронавируса.

Он отметил, что в худшем случаев, с момента появления первых симптомов до тяжелого поражения легких может пройти от трех до пяти дней. Это связано с появлением новых штаммов и состоянием здоровья самого пациента.

«Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст — это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции», — приводит его слова ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 8 432 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.