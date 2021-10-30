Росздравнадзор выехал в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Росздравнадзор выехал в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Изучение коронавируса приводит ко все новым и новым открытиям. Фото: unsplash

Руководство Росздравнадзора выехало в регионы со сложной ситуацией по распространению коронавируса для оказания методической помощи по борьбе с вирусом.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции — в Республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области», — сообщается на сайте ведомства.

С начала пандемии в России выявлено 8 432 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.

коронавирус пандемия Росздравнадзор


 

Новости партнеров
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росздравнадзор выехал в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Синоптики предупредили россиян о двадцатиградусных морозах в начале ноября
Иномарка врезалась в фургон на КАД
Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Врач объяснил, как осенние «температурные горки» влияют на иммунитет
В России назвали способ борьбы с поддельными QR-кодами
Температура в Петербурге близка к рекордной
Врачи предупредили о быстром поражении легких после первых симптомов коронавируса