Ушел из жизни диктор Игорь Кириллов

Свою телевизионную деятельность обладатель самого узнаваемого голоса в стране начал 1957 года. Фото: Pixabay

Свою телевизионную деятельность обладатель самого узнаваемого голоса в стране начал 1957 года. Фото: Pixabay

Легенда телевидения и обладатель узнаваемого голоса в стране скончался на 90 году жизни.

Об этом сообщает «Первый канал». Журналист, диктор, народный артист СССР, ведущий программы «Время» Игорь Кириллов умер на 90 году жизни.

Он родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году стал выпускником Высшего театрального училища им. Щепкина. Свою телевизионную деятельность начал 1957 года.

В одном из интервью Кириллов рассказал, к работе диктора невозможно привыкнуть. Это всегда огромное волнение, а волноваться было из-за чего. Это именно он рассказал на весь мир о запуске первого искусственного спутника, полете Юрия Гагарина и объявлял минуту молчания во время праздника Победу 9 мая.

Выступал ведущим программ: «Новости», «Время», «Последние известия» и «Голубой огонек». В новое время после распада СССР, Кириллов был востребован как высокий профессионал своего дела.

Игорь Кириллов обладатель «ТЭФИ», лауреат государственной премии СССР, Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Орден Почета, Ордена Дружбы народов и многих других наград и званий.

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