Новый путепровод во Всеволожске над железной дорогой объединил обе части города

Ленобласть привлекает все больше федеральных средств на строительство крупных объектов. Фото: скрин со страницы во "ВКонтакте" "Всеволожск"

Ленобласть привлекает все больше федеральных средств на строительство крупных объектов. Фото: скрин со страницы во "ВКонтакте" "Всеволожск"

Объект возводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл путепровод во Всеволожске над железной дорогой, соединивший обе части города. Таким образом, область соединила Всеволожск.

Свою работу новый объект начал раньше на год, чем предусмотрено по контракту. Он заменит загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей. Этот участок дороги из-за интенсивного движения поездов закрывался в сутки на пять часов.

У путепровода предусмотрено четыре полосы движения, сам мост протяженностью почти 80 метров. Дорожки для пешеходов сделаны из синего и красного литого асфальтобетона. Это материал используют именно для защиты пролетных строений от влаги и коррозии.

Ленобласть привлекает все больше федеральных средств на строительство крупных объектов. В планах возведение развязки в Кудрово, продолжение расширения Колтушского шоссе и обход Мурино в створе Пискаревского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Смольный заключил контракт с «Метростроем Северной столицы». Идет обсуждение о строительств 37 станций городской подземки.