В Петербург поставили 54 тыс. комплектов доз вакцины

Всего на склад поступило 54 тыс. комплектов доз, по две дозы в ампуле, говорится в сообщении ведомства.. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Всего на склад поступило 54 тыс. комплектов доз, по две дозы в ампуле, говорится в сообщении ведомства.. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Партия препарата для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 доставлена на склад.

Об этом сообщает Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга. Сегодня, 30 октября, на склад ОАО «Фармбаза» была произведена поставка партии препарата вакцины для профилактики ковидной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Всего на склад поступило 54 тыс. комплектов доз, по две дозы в ампуле, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, Минздрав обещал организовать поставки препарата для вакцинации «Спутник Лайт» в регионы России в ближайшую неделю. Отмечается, за последнее время спрос на вакцины повсеместно увеличился. Недавно сообщалось, что в некоторых регионах, в том числе и Петербурге наблюдается нехватка «Спутник Лайт».