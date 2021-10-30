Врач: в легких могут появиться «отверстия» из-за COVID

Врач: в легких могут появиться &#171;отверстия&#187; из-за COVID
Специалист уточнил, что подобное осложнение может развиться не только у пациентов с коронавирусной инфекцией. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

У пациентов с осложнениями на легкие из-за COVID-19 может развиться свищ. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По его словам, новый вирус COVID нередко вызывает воспаление легких, в результате чего появляются гнойники, похожие на дырки. Это серьезнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови, отметил Пурясев.

Медик добавил в беседе с URA.RU, что появлению таких свищей обычно подвержены люди, которые плохо питаются, страдают алкоголизмом, трофическими расстройствами.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинированные от COVID-19 могут заболеть, поскольку при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать.

коронавирусная пандемия легкие


 

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