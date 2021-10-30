Врач рассказал, что коронавирус провоцирует появление «дыр» в легких

Врач рассказал, что коронавирус провоцирует появление &#171;дыр&#187; в легких
Коронавирус провоцирует появление "дыр" в легких, предупредил врач. Фото: Pixabay

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что коронавирус может спровоцировать появление «дыр» в стенках легких.

Он отметил, что такое отверстие (свищ) представляет собой разрешившийся гнойник, который может вызвать сепсис и заражение крови.

«Лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идет очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя», — приводит его слова «URA.RU».

С начала пандемии в России выявлено 8 472 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 237 380 летальных исходов, выздоровели 7 331 424 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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