«Просто ад»: Собчак раскрыла подробности своей беременности

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, как протекала ее первая беременность, а также поделилась желанием завести второго ребенка.

Звезда пришла в гости к блогеру Иде Галич. В рамках YouTube-шоу «Есть вопросики» она заявила, что к первой беременности она относилась серьезно: все девять месяцев ходила в бассейн, носила компрессионное белье, занималась йогой и лежала в ваннах с магнием.

Собчак также добавила, что из-за частых сбоев организма врачи ездили к ней практически каждый день, работу приходилось откладывать.

«Это был просто ад», — заявила Собчак.

Телеведущая проговорилась, что думает о втором ребенке и когда-нибудь точно родит, но пока ей страшно.

«И хочется, и колется», — подытожила телеведущая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у супруга Ксении Собчак есть свои подходы к воспитанию ее сына.