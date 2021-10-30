Замминистра здравоохранения РФ посетил Крым для оценки ситуации вокруг ковида в регионе

Замминистра здравоохранения РФ посетил Крым для оценки ситуации вокруг ковида в регионе
министр здравоохранения Михаил Мурашко и его заместители планируют отправиться в девять регионов России со сложной эпидемической ситуации. Фото: Baltphoto

Евгений Камкин прибыл в республику, чтобы проанализировать темпы вакцинации и помочь больным коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «ТАСС». Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во главе делегации ведомства прибыл в Республику Крым, чтобы оценить эпидемическую ситуацию на месте. Кроме того, в задачи делегации входит оказание помощи заразившимся COVID по вакцинации и методической помощи.

Глава государства Владимир Путин поручил Минздраву РФ посетить регионы страны, где наблюдается критическая ситуация вокруг коронавируса. Кай стало известно в пресс-службе ведомства, министр здравоохранения Михаил Мурашко и его заместители планируют отправиться в девять регионов России со сложной эпидемической ситуации.

Отмечается, что в Крыму в среднем ежедневно заражается ковидом около 700 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, темпы вакцинации от коронавируса выросли в четыре раза за полторы недели, сообщает Мурашко.

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