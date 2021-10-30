Более 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

За первый день работы блокпостов ситуационный центр обработал около 800 обращений. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

За первый день работы блокпостов ситуационный центр обработал около 800 обращений. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Более 200 машин, пассажиры которых не смогли предоставить сертификат или QR-код о прививке, не пустили в Севастополь.

Так, за первый день на пунктах контроля не пропустили 207 автомобилей, потому что пассажиры не имели нужных документов: сертификата или QR-кода, сообщает ТАСС.

На ж/д вокзале 10 человек не допустили в город. Им пришлось за свой счет покупать обратные билеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что там, где введены жёсткие ограничительные меры, в том числе QR-коды, темпы роста заболеваемости ковидом снизились. В тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости снизился. Это хороший результат. Сегодня должны профилактировать распространение, отметил он.