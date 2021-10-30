Пётр Ян стал временным чемпионом UFC

Пётр Ян стал временным чемпионом UFC
Соревнование продлилось все пять раундов. Фото: скрин https://www.instagram.com/petr_yan/

Накануне на «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошел турнир UFC 267.

На ковре встретились российский спортсмен Пётр Ян с бойцом из США Кори Сэндхагеном. На кону поединка стоял титул временного чемпиона организации в легчайшем весе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Соревнование продлилось все пять раундов. В итоге победу одержал россиянин.

Для Яна эта победа стала 16-й в 18 поединках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская рекордсменка выиграла золото в личном многоборье, став первой в истории четырёхкратной чемпионкой в этой дисциплине. Дина Аверина стала победительницей в личном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю. Таким образом, девушка стала первой за всю историю четырехкратной чемпионкой в этой дисциплине, кроме того она смогла обогнать Евгению Канаеву.

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