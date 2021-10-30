Дина Аверина и стала 18-кратной чемпионкой мира

Суммарно российская гимнастка набрала 108,400 балла, превзойдя свои же достижения на Олимпиаде в Токио. Фото: Instagram сестер Авериных

Суммарно российская гимнастка набрала 108,400 балла, превзойдя свои же достижения на Олимпиаде в Токио. Фото: Instagram сестер Авериных

Российская рекордсменка выиграла золото в личном многоборье, став первой в истории четырёхкратной чемпионкой в этой дисциплине.

Об этом сообщает «RT». Дина Аверина стала победительницей в личном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.

Таким образом, девушка стала первой за всю историю четырехкратной чемпионкой в этой дисциплине, кроме того она смогла обогнать Евгению Канаеву, одержав 18-ю победу в состязаниях.

Ранее Дина Аверина одержала первенство по трём отдельных упражнениях, только упражнения с лентой принесли ей серебро. Суммарно российская гимнастка набрала 108,400 балла, превзойдя свои же достижения на олимпийских играх в Токио.

Отметим, ее сестра — Арина Аверина стала бронзовой медалисткой, а Алина Горносько из Белоруссии – серебряной.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии Дине Авериной не досталось золотой медали. Ей не хватило 50 баллов до заветной победы.