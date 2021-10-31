Эксперт: в фейковых приложениях часто всплывает навязчивая реклама

Нашлось объяснение, как распознать фейковое и настоящее приложение, которое предлагают в социальных сетях для скачивания.

Зачастую пользователи попадаются в ловушку мошенников, которые предоставляют фейковые приложения. В результате есть большая вероятность потерять деньги. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал радио Sputnik, как обезопасить себя от таких ситуаций.

По мнению эксперта, при использовании приложений для заказов и оплаты товаров онлайн нужно быть готовым к тому, что если после оплаты покупки ее так и не доставят, человеку будет труднее добиться возмещения потраченных средств. Вехов считает, что лучше заказывать и оплачивать продукцию через официальные сайты.

«Если вас обманут там, то вы сможете найти «концы» и в правовом порядке взыскать ущерб, который был вам причинен», — утверждает эксперт.

Специалист отмечает, что приложения нужно устанавливать только с официального сайта проверенной организации. Кроме того, ни в коем случае нельзя реагировать на всплывающую рекламу. По мнению Вехова, если приложение навязчиво предлагает рекламу — это фейковое приложение с вероятностью 60%.

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