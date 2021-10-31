Эксперт: в фейковых приложениях часто всплывает навязчивая реклама

Эксперт: в фейковых приложениях часто всплывает навязчивая реклама
Приложения нужно скачивать только с официальных сайтов. Фото: pixabay

Нашлось объяснение, как распознать фейковое и настоящее приложение, которое предлагают в социальных сетях для скачивания.

Зачастую пользователи попадаются в ловушку мошенников, которые предоставляют фейковые приложения. В результате есть большая вероятность потерять деньги. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал радио Sputnik, как обезопасить себя от таких ситуаций.

По мнению эксперта, при использовании приложений для заказов и оплаты товаров онлайн нужно быть готовым к тому, что если после оплаты покупки ее так и не доставят, человеку будет труднее добиться возмещения потраченных средств. Вехов считает, что лучше заказывать и оплачивать продукцию через официальные сайты.

«Если вас обманут там, то вы сможете найти «концы» и в правовом порядке взыскать ущерб, который был вам причинен», — утверждает эксперт.

Специалист отмечает, что приложения нужно устанавливать только с официального сайта проверенной организации. Кроме того, ни в коем случае нельзя реагировать на всплывающую рекламу. По мнению Вехова, если приложение навязчиво предлагает рекламу — это фейковое приложение с вероятностью 60%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Новосибирске ученые разработали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки, — технология, благодаря которой невозможно подделать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

мошенничество приложение Россия технологии фейк


 

Новости партнеров
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт: в фейковых приложениях часто всплывает навязчивая реклама
Россияне назвали самый страшный фильм ужасов
По мнению Гинцбурга, вакцинация при постковидном синдроме может улучшить ...
Мясников объяснил, как нужно питаться людям старше 60 лет
Тайваньская порностудия сняла «взрослую» версию «Игры в кальмара»
Массовое ДТП с двумя каршерингами заметили на Руставели
При постковидном синдроме у человека часто меняется голос
Лавров напомнил о важности одобрения ВОЗ российских вакцин