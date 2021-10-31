Собянин заявил о пятикратном росте вакцинации от COVID с конца августа

Объем вакцинации от COVID-19 в Москве по сравнению с августом вырос в 4-5 раз. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, местные жители начали активно прививаться от COVID-19 в период нерабочих дней. Градоначальник отметил в эфире телеканала «Россия-1», что активно начали прививаться и пожилые горожане.

И напомнил, что число пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в столице выросло до 70.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса. Граждан просят провести это время с пользой для себя и окружающих — пройти вакцинацию от COVID-19.

В Петербурге в период «каникул» общепиты работают на доставку и вынос, фитнес-клубы и увеселительные заведения временно приостановили свою работу. Парикмахерские могут работать на стрижках, а другие услуги сферы красоты в этот период не оказывает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве возросла детская смертность от коронавируса.