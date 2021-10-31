В Кузбассе экскурсионный автобус с детьми попал в аварию

В Юргинском районе Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, в автобусе находились дети, которые возвращались с экскурсии.

Дорожный инцидент случился в Кемеровской области. В легковом автомобиле находились три человека. В автобусе было 39 человек, в том числе 25 детей).

Несовершеннолетние пассажиры возвращались с экскурсии по маршруту «Кемерово — Юрга». В результате происшествия пострадали четыре человека. В легковом автомобиле погибли двое, одного человека увезли в больницу, водитель автобуса получил лечение амбулаторно.

По факту произошедшего проводится проверка.

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