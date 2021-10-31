Нашлась мать брошенного в московском метро ребенка

Мать брошенного в метро Москвы ребенка нашли, ее пригласили в отдел полиции, где вернут сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что женщина была на работе, откуда сейчас едет забирать сына.

Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения брошенного ребёнка в метро.

Ранее сообщалось, что мужчина с ребенком вошел на станции метро «Строгино», его личность устанавливают сотрудники полиции. Сотрудники правоохранительных органов нашли отца ребенка, он был доставлен в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том,что на Ленинском проспекте дети «прыгали под машины на спор». Развлечение школьников прервал один из водителей.