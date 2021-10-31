Акушер Минздрава назвал оптимальный срок для вакцинации беременных

Вакцинация беременных женщин от COVID-19 допускается в любое время, однако лучше всего привиться на сроке от 12 до 14 недель. Об этом заявил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков.

По его словам, никаких осложнений от прививки у женщин в положении, согласно медицинским данным, не наблюдается.

Как сообщил ТАСС, акушер также рассказал, что если беременная женщина подхватила коронавирус, то у нее увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов. Привитые с такими проблемами не сталкиваются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам дали рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой COVID-19. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.