Петербуржцам дали рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт»

Комитет по здравоохранению Петербурга напомнил горожанам об особенностях использования однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Теперь популярный препарат показан только тем, у кого подошел срок ревакцинации. Прививку также можно сделать после болезни, но не раньше, чем через полгода.
Как сообщили в комитете, в остальных случаях врачи рекомендуют использовать другие препараты, зарегистрированные в России, например «Спутник V».
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой COVID-19. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи не рекомендуют выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации.