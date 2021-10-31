Медики объяснили, какую опасность несет хронический недосып

Взрослый человек должен спать как минимум семь часов. Фото: unsplash

Взрослый человек должен спать как минимум семь часов. Фото: unsplash

Взрослому человеку требуется спать не менее семи часов в сутки, иначе повышается риск опасных заболеваний.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah. Хронический недосып может обернуться развитием таких серьезных недугов, как ожирение, сахарный диабет, инсульт и депрессия. Чтобы избежать таких последствий, в сутки взрослый человек должен спать как минимум семь часов.

Продолжительность сна может отличаться в зависимости от возраста. К примеру, младенцы спят около 16 часов в сутки, а для 12-летних подростков норма составляет 9-12 часов. Молодым людям до 18 лет будет достаточно десяти часов.

Чтобы повысить качество сна, медики рекомендуют не использовать гаджеты перед засыпанием, стараться соблюдать режим сна, а также проследить за тем, чтобы в спальне было темно. Кроме того, следует воздержаться от употребления алкоголя.

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