В Бразилии девять пожарных погибли в результате обвала пещеры

В Бразилии девять пожарных погибли в результате обвала пещеры
Погибли девять пожарных. Фото: pixabay

В бразильском штате Сан-Паулу при обвале пещеры погибли девять сотрудников пожарной службы, которые проходили учения.

Об этом местная пожарная служба сообщила в Twitter. В ведомстве заявили, что в результате инцидента в пещере девять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Одного человека удалось спасти, его госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии. Больше никто не пострадал.

ЧП произошло в воскресенье утром во время пожарных учений. Тренировка происходила внутри пещеры, когда случилось обрушение пород. Всего в учениях участвовали 28 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Чехии один человек погиб в результате ЧП на канатной дороге. Пассажиров и машиниста другой кабины, которой также грозило падение, удалось эвакуировать.

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