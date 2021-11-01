В Бразилии девять пожарных погибли в результате обвала пещеры

В бразильском штате Сан-Паулу при обвале пещеры погибли девять сотрудников пожарной службы, которые проходили учения.

Об этом местная пожарная служба сообщила в Twitter. В ведомстве заявили, что в результате инцидента в пещере девять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Одного человека удалось спасти, его госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии. Больше никто не пострадал.

ЧП произошло в воскресенье утром во время пожарных учений. Тренировка происходила внутри пещеры, когда случилось обрушение пород. Всего в учениях участвовали 28 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Чехии один человек погиб в результате ЧП на канатной дороге. Пассажиров и машиниста другой кабины, которой также грозило падение, удалось эвакуировать.