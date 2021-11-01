Ночью в Невском районе Петербурга обгорела квартира

Ночью в Невском районе Петербурга обгорела квартира
В Невском районе Санкт-Петербурга пострадала однокомнатная квартира от пожара. Фото: "Яндекс.Карты"

От пожара ночью в Невском районе Санкт-Петербурга пострадала однокомнатная квартира. Сведения о пострадавших не поступали.

В Невском районе города с 31 октября на 1 ноября на 2-ом Рабфаковском переулке в доме 13 произошло возгорание. Сообщение в экстренные службы поступило ночью около 00:39. Специалисты оперативно выдвинулись на место происшествия.

Как удалось выяснить, в однокомнатной квартире горела обстановка на площади 13 кв. метров.

С пожаром боролись больше часа. Его удалось ликвидировать в 02:46. К устранению воспламенения было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что несмотря на наступивший перерыв и домашнюю профилактику центр Петербурга активно живет ночной жизнью. На улице Рубинштейна и Невском проспекте заметили много людей.

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