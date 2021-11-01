Врач-терапевт назвала ошибки, которые допускаются при лечении COVID-19

При заболевании коронавирусом ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, это может привести к серьезным осложнениям.

Многие россияне слишком поздно обращаются за медицинской помощью, хотя симптомы коронавируса у них появились давно. Это одна из серьезных ошибок считает врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. В эфире радио Sputnik специалист поделилась информацией о самых распространенных ошибках при лечении коронавирусной инфекции.

Одной из первых ошибок специалист назвала отсутствие желание срезу же обратится к врачу при появлении синдромов. Если в первую неделю правильно лечиться, то пациент выздоровит намного быстрее, считает Лапа. Однако если лечение не происходит, то процесс становится хроническим, иммунитет слабеет, увеличивается интоксикация.

«Иногда люди болеют дней 10, и только потом вызывают врача, когда уже кризис. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая», — отмечает врач-терапевт.

Людмила Лапа также напомнила о важности вакцинации от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцинация от COVID-19 при постковидном синдроме поможет иммунитету пациента стать сильнее.