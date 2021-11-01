В Кировском районе Петербурга горело производственное помещение

На улице Трефолева воспламенилось производственное помещение в доме 2. Пожар локализован.

В Кировском районе произошел пожар на улице Трефолева д.2. Сообщение о возгорании востпуило в экстренные службы около 10:27.

По прибытию на место происшествия стало ясно, что на площади 10 квадратных метров горит обстановка, но не вся а только 5 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать в 11:06. К борьбе с огнем было привлечено 4 единицы техники и 20 человек личного состава от МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от пожара ночью в Невском районе Санкт-Петербурга пострадала однокомнатная квартира. В квартире проживала семья с четырьмя детьми. С огнем боролись около двух часов. Его удалось ликвидировать в 02:46. К устранению воспламенения было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.