Дворникам запретили убирать листья воздуходувами у жилых домов Петербурга

Во время такой уборки поднималась пыль, а шум мешал петербуржцам отдыхать. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Во время такой уборки поднималась пыль, а шум мешал петербуржцам отдыхать. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Петербургский жилищный комитет запретил дворникам использовать воздуходувы для уборки листьев возле жилых домов. Жители города жаловались на исходящий от них шум.

Информация об этом появилась в сообществе «Деревья Петербурга» во «ВКонтакте». В сообщении говорится, что теперь дворники могут убирать листву воздуходувами только вдали от жилых домов не раньше 10 часов утра в будни и не раньше полудня в выходные и праздники. Нарушителей будет останавливать полиция.

Отмечается, что воздуходувы не соответствуют гигиеническим требованиям и превышают допустимый уровень шума. Во время такой уборки поднималась пыль, а шум мешал петербуржцам отдыхать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном рассказали о ходе большой осенней уборки в Петербурге.