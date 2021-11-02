Петербуржцы ночью заметили водолаза, который «искал русалку» в Мойке

В Мойке заметили водолаза. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

В Мойке заметили водолаза. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

В Центральном районе Петербурга прохожие заметили водолаза в реке Мойке.

Аквалангист исследовал дно реки в ночь на вторник, 2 ноября, у 2-го Садового моста. Кадрами увиденного горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина заявил, что искал русалку. При этом неизвестный плавал в специальном костюме, используя необходимое для ныряния оборудование.

Истинные причины погружения неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники транспортной полиции спасли тонущую в Фонтанке девушку. Она упала в реку с Пантелеймоновского моста.