Трое мужчин проникали в частные дома и избивали хозяев в Ленобласти

Полиция задержала трех подозреваемых в совершении разбойного нападения в Киришском районе Ленобласти.

Инцидент произошел 31 октября в деревне Иконово. На следующий день правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в дома двух граждан 22 и 37 лет, избили их, а также похитили имущество на общую сумму около 6 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по факту разбоя возбудили уголовное дело.

В ходе розыска стражи порядка задержали троих граждан в возрасте от 23 до 25 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина попытался ограбить прохожего у «Бухарестской», а после сдался полиции.