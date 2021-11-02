В Ленобласти за сутки COVID подхватили 387 человек

В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 387 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. С начала пандемии COVID-19 заразились 79 146 человека, побороть болезнь смогли 59 593 человека. Больше всего случаев заражения за сутки выявили во Всеволожском (78), Выборгском (40) и Гатчинском (38) районах.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 30 месте. Петербург находится на втором — 3 066 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 5 736 человек. Третье место у Подмосковья — 2 893 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в 78 регионах сохраняется рост заболеваемости коронавирусом.