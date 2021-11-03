В Ленобласти будет дождливо и ветрено 4 ноября

В Ленобласти будет дождливо и ветрено 4 ноября
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области в четверг, 4 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.

В большинстве районов небольшие, утром и днем местами умеренные дожди. Ночью подует юго-восточный ветер, днем южный, юго-западный умеренный.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в темное время суток составит +2…+7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5…+10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге ожидаются дожди и до +10 градусов.

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