По мнению специалиста, отрицательный тест на COVID-19 показывает, что больной больше не заразен

По мнению специалиста, отрицательный тест на COVID-19 показывает, что больной больше не заразен
Отрицательный тест на COVID-19 показывает, что больной больше не заразенФото: pixabay.com

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, как правило, гарантирует, что человек больше не несет опасности для окружающих в качестве переносчика инфекции.

Заместитель директора НИИ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала РИА Новостям, что получивший отрицательный тест на коронавирус вероятнее всего больше не заразен, но важно соблюдать рекомендации перед взятием мазка, например: не полоскать горло и не промывать нос перед процедурой.

В настоящее время по мнению специалиста, ложных тестов фиксируется очень мало, поскольку используются тест-системы с высокой чувствительностью, а медики уже отработали механику анализа.

Также Руженцова отметила, что у пациентов больных пневмонией или поражением других органов коронавирусная инфекция может находится в пораженных тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки. При этом передача вируса маловероятна из-за обеспечения терапии таким больным в стационарах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге неофициально переболевшие коронавирусом горожане тоже могут получить QR-код. Чтобы получить электронный сертификат, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

коронавирус НИИ имени Габричевского пцр-тест Роспотребнадзор Россия


 

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