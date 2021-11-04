В Краснодарском крае система QR-кодов будет действовать с 6 по 14 ноября

В Краснодарском крае система QR-кодов будет действовать с 6 по 14 ноября
В Краснодарском крае система QR-кодов будет действовать с 6 по 14 ноября. Фото: Telegram-канал главы региона Вениамина Кондратьева

Заведения общепита, спортивные и развлекательные мероприятия на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября можно будет посетить только при наличии QR-кода.

В своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодарском крае для посещения общественных мест вводятся QR-коды.

«С 6 по 14 ноября: посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала «Госуслуги» о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании», — отметил глава региона.

На посещение торгово-развлекательных центров также действует система QR-кодов. Кондратьев заявил, что посещение допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала госуслуг о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что бюджетная авиакомпания «Победа» поддержала идею введения требований по предъявлению QR-кодов при регистрации на рейс, но не при покупке билета.

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