В Смоленской области нерабочие дни продлятся до 10 ноября

В Смоленской области нерабочие дни продлятся до 10 ноября
Нерабочие дни в Смоленской области продлили до 10 ноября. Фото: pixabay

Правительство Смоленской области приняло решение продлить режим нерабочих дней вплоть до 10 ноября.

Соответствующий указ губернатора региона Алексея Островского был выложен на официальном портале правовой информации.

Данный документ предусматривает, что период нерабочих дней с сохранением зарплатной платы в Смоленской области продлится с 8 до 10 ноября включительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 50% жителей России не хотят, чтобы нерабочие дни были продлены. Потянуть период временного локдауна захотело лишь 26% опрошенных. Не выходить на работу более всего хотят молодые люди до 24 лет. Меньше всего продление нерабочих дней поддержали жители Казани и Ростова-на-Дону, — около 20%.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что россиян предупредили об активизации мошенников период нерабочих дней.

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