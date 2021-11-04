Мотоциклист сбил пешехода на зебре в Курортном районе

Мотоциклист сбил пешехода на зебре в Курортном районе
ДЛТП с пешеходом в Серово. Фото: ВКонтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Человек лежит посреди проезжей части, информация о его состоянии не приводится.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в поселке Серово. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что человек лежит посреди проезжей части с разведенными в стороны руками. Около него остановлен легковой автомобиль. По словам очевидцев, столкновение произошло на пешеходном переходе.

«По некоторой информации, сбил мотоциклист», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ВАЗ» вылетел на трамвайные пути и перевернулся на Дальневосточном проспекте.

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