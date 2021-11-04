Пожар в здании ЦНИИ робототехники в Петербурге тушат 20 спасателей

Пожар в здании ЦНИИ робототехники в Петербурге тушат 20 спасателей
Пожар в ЦНИИ РТК локализовали. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня ночью спасатели тушили пожар в здании ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, расположенном в Калининском районе Петербурга.

Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС. Все произошло в здании научного центра на Тихорецком проспекте, 21. Оперативные службы получили сообщение о пожаре в 23:47.

Возгорание началось в одном из помещений ЦНИИ по неизвестной причине. Огонь распространился по площади 2 квадратных метра. С пожаром боролись 20 человек личного состава и четыре пожарные машины.

Пламя удалось локализовать к 00:11. О пострадавших не сообщается. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на Маяковского локализовали 15 спасателей. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех спецмашинах.

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