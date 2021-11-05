Из-за локдауна пассажиропоток в Петербурге сократился в 1,5 раза

В период нерабочих дней пассажиропоток городского пассажирского транспорта снизился на 32%.

И «частники», и госорганизации продолжают работу, однако пока только в режиме выходного дня, сообщает «Коммкерсантъ».

Количество рейсов снижено, поэтому время ожидания транспорта было увеличено. Кроме того, пробки в городе, в самый разгар, не превышают и 5 баллов.

На наземном транспорте пассажиропоток к 1 ноября, если сравнивать с 25 октября, упал с 4,4 млн человек до 3 млн человек в сутки.

В следующем году Петербург перейдет на новую модель транспортного обслуживания. Если работа частных предприятий сократится, то объем выплаченных бюджетных средств, соответственно, также уменьшится.

В случае, если работа перевозчиков продолжит сокращаться, то положительным образом это никак скажется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что игнорировавшие маски пассажиры электрички в Гатчину получили штраф.