Игнорировавшие маски пассажиры электрички в Гатчину получили штраф

Игнорировавшие маски пассажиры электрички в Гатчину получили штраф
Совместно с инспекторами комитета в проверке приняли участие полицейские и сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Фото: Комитет Ленинградской области по транспорту

В пригородной электричке, курсирующей по маршруту Петербург–Сиверская, прошел «масочный» рейд.

Проверки ждали и в здании вокзала железнодорожной станции «Гатчина Варшавская». Без внимания не остались ни безмасочники, ни те, кто ходил с приспущенной маской. С последними провели профилактические беседы, а остальных привлекли к административной ответственности.

Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту, по итогам проверки, прошедшей 30 октября, 20 пассажиров оштрафовали на сумму до 30 тыс. рублей, еще 40 человек были осведомлены о правильном ношении средств индивидуальной защиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга рассматривают возможность продлить нерабочие дни с 8 ноября.

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