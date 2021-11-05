В Ленобласти за сутки COVID подхватили 402 человека

В Ленобласти за сутки COVID подхватили 402 человека
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 402 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 5 ноября. Новых инфицированных выявили в 136 населенных пунктах 47 региона. С начала пандемии COVID-19 заразился 80 321 человек, побороть болезнь смогли 60 629 человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 27 месте. Петербург находится на втором — 3 363 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 6 407 человек. Третье место у Подмосковья — 2 835 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Оксфордского университета выявили ген, который увеличивает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

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