Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась

Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова назвала десять регионов РФ, в которых эпидемиологическая ситуация стала только хуже за прошедшую неделю.

Коронавирус не хочет отступать от Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской и Магаданской областей, а также от Красноярского края, Республики Татарстан, Тывы, Чувашии.

Практически везде власти регионов ввели режим QR-кодов. По мнению Голиковой, особенно важно, чтобы в субъектах внимательно проверяли их подлинность. Окончание эпидемии чиновница связала с темпами вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дагестане зарегистрировали самый малый показатель коллективного иммунитета среди регионов России. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

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