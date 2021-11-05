У набережной реки Мойки курьер на велосипеде сбил двух девушек

Велосипедист сбил двух пешеходов у набережной Мойки. Фото: pixabay

Велосипедист сбил двух пешеходов у набережной Мойки. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием курьера на велосипеде и девушек-пешеходов.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», 5 ноября, днем, курьер «Яндекс. Еды» двигался по краю проезжей части на улице Глинки. Направление велосипедист держал в сторону Поцелуева моста. Параллельно ему по тротуару шли две девушки. Приближаясь все ближе к пешеходному переходу, курьер остановиться не успел. Девушки оказались на земле.

Дорожная авария случилось у пешеходного перехода на пересечении с набережной реки Мойки.

В настоящий момент о состоянии девушек ничего неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Человек лежит посреди проезжей части, информация о его состоянии не приводится.