Петербургскому турагентству предложили подделывать ПЦР-тесты для туристов

В Санкт-Петербурге одному из туристических агентств предложили подделывать ПЦР-тесты для туристов, которые планируют полететь за границу.

Неизвестные предложили одному из петербургским агентств предоставлять сертификаты об отрицательном результате ПЦР-тестов от сертифицированных лабораторий без необходимости очной сдачи анализов. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на организацию.

В одно из турагентств в Петербурге поступил звонок от неизвестного с предложением о подделке ПЦР-тестов. Звонившая девушка предлагала предоставить отрицательные ПЦР-тесты сертифицированных лабораторий без сдачи анализов. Результат должен был прийти через 15 минут на почту. Агентство отказалось и напомнило об уголовной ответственности звонившему. После этого собеседница повесила трубку

На данный момент возможно законно путешествовать без предъявления ПЦР-теста. Например, можно выбрать страну, которая принимают вакцину Спутник V.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что туристы отменяют и переносят путешествие в Россию на новые даты из-за введения нерабочих дней и обязательных QR-кодов, которые можно получить только за вакцинацию российскими препаратами.