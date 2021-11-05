Эксперт рассказал, кто может повторно заболеть COVID-19, а также сколько нужно вакцинироваться

Артем Гиль рассказал, кто может повторно заболеть COVID-19, а также сколько нужно вакцинироваться. Фото: unsplash

Артем Гиль рассказал, кто может повторно заболеть COVID-19, а также сколько нужно вакцинироваться. Фото: unsplash

Эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль утверждает, что людям со слабым организмом нужно обязательно ревакцинироваться раз в полгода. Перед повторной вакцинацией нужно обязательно сдать анализы, чтобы выявить необходимость во втором уколе.

Специалист Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль напомнил, что через 6 месяцев после вакцинации уровень антител в организме начинает уменьшаться, поэтому необходимо задуматься о повторной вакцинации. Об этом эксперт рассказал в эфире радио KP.RU.

«Комбинация «перенесенная болезнь плюс прививка» дает мощнейшую защиту — «гибридный», или «супериммунитет»», — заявил эксперт.

По словам Гиля, в сдаче анализа на наличие антител смысла нет, потому что ученые продолжают разрабатывать норму лекарства, которая необходима для защиты организма от вируса. Специалист рекомендуют следить за норму и общепринятыми установленными сроками для повторной вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре рекомендуют ревакцинацию людям достигшим 60 лет, даже если у них есть антитела. По мнению специалистов, вакцина может быть единственным способом избежать заражения или осложнений после заболевания коронавирусом.