В России и США почти выявлена почти одинаковая доля людей, которые не хотят прививаться

В России и США почти выявлена почти одинаковая доля людей, которые не хотят прививаться. Фото: www.instagram.com/pfizerinc

В России и США почти выявлена почти одинаковая доля людей, которые не хотят прививаться. Фото: www.instagram.com/pfizerinc

В США более 20% граждан не уверены в безопасности вакцинации, примерно столько же людей в России отказываются ставить прививки от коронавируса.

Чаще всего вакцинироваться не хотят американцы с низким доходом, работающие вне дома, не имевшие ранее положительного результата теста на коронавирус. В эту же группу входят люди, которые сторонятся консервативных политических взглядов. Издание Scientific Reports провело исследование, в ходе которого удалось узнать сколько людей против прививок от коронавируса в США.

В проведенном опросе участвовало 6037 человек. По результатам исследования, половина из опрошенных заявили, что не сделают вакцину ни при каких обстоятельствах, при этом для большинства это было связано с опасениями по поводу безопасности прививки.

Более 82% опрошенных согласились с опасностью, которую несет к COVID-19, 18% усомнились что сама болезнь опаснее вакцины, а еще 15% всех опрошенных не верят, что вакцина может спасти от опасного вируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американские ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета заключили, что к концу текущего 2021 года эффективность вакцин от COVID-19 упала почти на 50%.