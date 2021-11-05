В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос почти на 2 процента

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос почти на 2 процента
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос почти на 2 процента. Фото: pexels.com

Уровень коллективного иммунитета в Росси достиг 48%.

В Российской Федерации уровень коллективного иммунитета составил 48%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в России составлял 46,8%. Несмотря на то, что показатель вырос, власти все равно считают его недостаточным. Есть жители, которые все еще остаются не вакцинированы и не соблюдают правила, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Коллективный иммунитет появляется в результате всеобщей вакцинации или перенесённой ранее инфекции, что вызывает формирование иммунитета у человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалистов коллективный иммунитет в России еще не сформировался из-за низких темпов вакцинации. Если низкие темпы вакцинации сохранятся, то вирус будет мутировать дальше

COVID-19 вакцинация коллективный иммунитет коронавирус оперштаб Россия


 

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