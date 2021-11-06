Врач назвала фактор, повышающий риск заболеть коронавирусом

Врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, какой фактор повышает риск заболеть ковидом, сообщает радио Sputnik.

По ее словам, осенью в России возрастает заболеваемость не только коронавирусом, но и другими сезонными вирусными инфекциями. Врач добавила, что в это время особенно важно соблюдать правильный режим сна, иначе недосып может негативно сказаться на работе мозга и привести к респираторным вирусным заболеваниям.

«Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму», — пояснила эксперт.

По словам эксперта, даже одна бессонная ночь может увеличить риск заболевания в несколько раз, если человек контактировал с носителем вируса.

С начала пандемии в России выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению специалистов коллективный иммунитет в России еще не сформировался из-за низких темпов вакцинации. Если низкие темпы вакцинации сохранятся, то вирус будет мутировать дальше.